Жители Сахалина ощутили землетрясение

Жители Сахалина почувствовали землетрясение. Толчки ощущались примерно на уровне пяти-шести баллов, пишет местное издание АСТВ, ссылаясь на карту землетрясений eqalert.ru.
«Вечером 6 ноября жители сел Мгачи, Тымовское и Ноглики сообщили о заметных подземных толчках. По данным eqalert.ru, землетрясение произошло в Тымовском районе, магнитуда составила 4,3, очаг залегал на небольшой глубине — около шести километров», — говорится в сообщении.
Жители отмечали резкий короткий толчок. Некоторые люди из-за этого проснулись, отмечает портал.