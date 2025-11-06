Жители Сахалина ощутили землетрясение

«Вечером 6 ноября жители сел Мгачи, Тымовское и Ноглики сообщили о заметных подземных толчках. По данным eqalert.ru, землетрясение произошло в Тымовском районе, магнитуда составила 4,3, очаг залегал на небольшой глубине — около шести километров», — говорится в сообщении.