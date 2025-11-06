Ричмонд
Жители Сахалина ощутили землетрясение

АСТВ: на Сахалине произошло землетрясение на уровне пяти-шести баллов.

Источник: Газета.Ру

Жители Сахалина почувствовали землетрясение. Толчки ощущались примерно на уровне пяти-шести баллов, пишет местное издание АСТВ, ссылаясь на карту землетрясений eqalert.ru.

«Вечером 6 ноября жители сел Мгачи, Тымовское и Ноглики сообщили о заметных подземных толчках. По данным eqalert.ru, землетрясение произошло в Тымовском районе, магнитуда составила 4,3, очаг залегал на небольшой глубине — около шести километров», — говорится в сообщении.

Жители отмечали резкий короткий толчок. Некоторые люди из-за этого проснулись, отмечает портал.