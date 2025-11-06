Темпы глобального потепления ускоряются быстрее, чем предполагали ученые

Изначально расчеты показывали, что критический порог в полтора градуса выше доиндустриального уровня будет достигнут к марту 2045 года. Однако спустя десять лет тенденция изменилась. Теперь аналогичная ситуация ожидается уже к маю 2029 года.
Информация в приложении позволяет проследить динамику роста температуры за последнее десятилетие. В момент подписания Парижского соглашения, в 2015 году, глобальный показатель уже превышал доиндустриальный уровень на 0,98 градуса. На текущий момент параметр достиг 1,25 единицы. Таким образом, до преодоления критического порога осталось менее половины градуса.
В основе расчетов ученые использовали анализ глобальной приземной температуры воздуха, который дополнили методом простой линейной регрессии для экстраполяции. Дополнительно использовали температурные показатели из ежемесячных климатических прогнозов.
Эксперты отметили, что делали именно экстраполяцию, а не полноценный прогноз. Поэтому не учитывали разницу между потеплением, которое вызвали выбросы парниковых газов, и естественными изменениями климата. Однако даже такая простая методика стала доказательством увеличения темпов глобального потепления.