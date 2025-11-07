Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Два округа России в пятницу ждут новые погодные испытания

Мощный циклонический вихрь обрушится на побережье Дальнего Востока. Штормовой ветер поднимется на Курилах, на Сахалине пройдет мокрый снег.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +4° 0 м/с 81% 762 мм рт. ст. +9°
Штормовой ветер: погода в России 7 ноября 2025
Источник: Freepik

В пятницу, 7 ноября, в холодной части этого вихря окажутся Приморье, Хабаровский край и Амурская область. Обойдется без существенных осадков, но температурный фон резко понизится. Далее непогода проследует на Камчатку. У Байкала установятся слабые морозы, пройдут сильные снегопады. Такая ситуация на Дальнем Востоке задержится на выходные.

Куртка утепленная

Куртка утепленная

Befree
от 2999 ₽
Длинная женская куртка свободного кроя из гладкой ткани с плащевой фактурой и искусственным утеплителем. Объемный несъемный капюшон, прямые рукава, спущенная линия плеча и боковые накладные карманы. Застежка на кнопки, пояс в комплекте
Где купить
Befree

В Сибири продолжится переход от тепла к холодам. В северных регионах установятся морозы. В Норильске — −16 °С, в Салехарде — −9 °С. На юге температура пока сохранит относительное тепло. В Тюмени и Омске — +2 °С, в Кемерово, Барнауле и Горно-Алтайске — около нуля градусов. В Новосибирск придет оттепель — на дорогах появится гололедица.

Пуховик

Пуховик

Conso
от 13990 ₽
Яркая теплая куртка на каждый день и для особых случаев. Не сковывает движения, сохраняет тепло даже при высокой влажности. Капюшон снимается, воротник-стойка защищает от ветра. Матовая поверхность не блестит и выглядит аккуратно
Где купить
Ozon

На Урале удержатся положительные значения температуры. В Перми — +6 °С, в Екатеринбурге — +5 °С, в Челябинске — +6 °С, в Уфе — +6 °С, в Оренбурге — +7 °С.

На европейской территории России погода напомнит октябрь или апрель. Даже в заполярном Мурманске воздух в пятницу прогреется до +4 °С. В Великих Луках — +10 °С, в Петрозаводске — +6 °С, в Калининграде — +11 °С.

В центре страны температурный фон установится около +10 °С. Местами пройдут дожди, сильнее всего будет лить на берегах Волги. В Ярославле — +9 °С, в Твери — +10 °С, в Воронеже — +11 °С.

На юге солнечно и тепло. В Сочи — +20 °С, в Краснодаре — +16 °С, в Луганске — +12 °С.

В Санкт-Петербурге ожидаются аномальные +10 °С, в течение дня пройдут дожди. В Москве — +9 °С, местами выпадут осадки.

Геомагнитная ситуация на Земле 7 ноября останется неустойчивой: сохранятся магнитные бури.