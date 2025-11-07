Два округа России в пятницу ждут новые погодные испытания

В Сибири продолжится переход от тепла к холодам. В северных регионах установятся морозы. В Норильске — −16 °С, в Салехарде — −9 °С. На юге температура пока сохранит относительное тепло. В Тюмени и Омске — +2 °С, в Кемерово, Барнауле и Горно-Алтайске — около нуля градусов. В Новосибирск придет оттепель — на дорогах появится гололедица.