Смертоносный тайфун «Калмаэги» добрался до берегов Вьетнама: уже есть погибшие

Рекордные осадки вызвали поднятие уровня воды в реках — начались подтопления территории. Сильный ветер оборвал линии электропередачи, вырвал с корнем деревья, повредил здания.
Из-за угрозы оползней спасатели эвакуировали около 537 000 человек. Паромное сообщение между островной и материковой частями прекращено.
На юге Вьетнама объявили угрозу наводнения. В прибрежной части Дананга высота волн достигла трех метров.
Шторм «Калмаэги» пришел со стороны Филиппин. Вчера, 6 ноября, достиг четвертой степени опасности. По обновленным сведениям, 188 филиппинцев погибли, 135 человек пропали без вести.
В Себу из-за наводнения люди провели на крышах домов почти 12 часов. Вода в регионе поднялась на несколько метров.
Напомним, что страну ожидает очередной удар природы: на нее движется новый тайфун «Фунг-Вонг». Стихия подойдет к Филиппинам к понедельнику, 10 ноября.