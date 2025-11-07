Ричмонд
Смертоносный тайфун «Калмаэги» добрался до берегов Вьетнама: уже есть погибшие

По сведениям синоптиков, скорость ветра достигла 183 километров в час, местами порывы усилились до 220 километров в час. Пошел сильный ливень.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Рекордные осадки вызвали поднятие уровня воды в реках — начались подтопления территории. Сильный ветер оборвал линии электропередачи, вырвал с корнем деревья, повредил здания.

Из-за угрозы оползней спасатели эвакуировали около 537 000 человек. Паромное сообщение между островной и материковой частями прекращено.

Непогода привела к гибели двух человек, трое рыбаков числятся пропавшими без вести.

На юге Вьетнама объявили угрозу наводнения. В прибрежной части Дананга высота волн достигла трех метров.

Шторм «Калмаэги» пришел со стороны Филиппин. Вчера, 6 ноября, достиг четвертой степени опасности. По обновленным сведениям, 188 филиппинцев погибли, 135 человек пропали без вести.

В Себу из-за наводнения люди провели на крышах домов почти 12 часов. Вода в регионе поднялась на несколько метров.

Напомним, что страну ожидает очередной удар природы: на нее движется новый тайфун «Фунг-Вонг». Стихия подойдет к Филиппинам к понедельнику, 10 ноября.