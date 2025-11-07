Ученые предупредили о самом сложном дне из-за выбросов на Солнце

Самые быстрые части солнечных выбросов уже могли добраться до Земли. Они влияют на планету вкупе с солнечным ветром. «Основная масса плазмы будет подходить в течение суток. На данный момент не очень ясно, сколько ударов в итоге предстоит сегодня выдержать Земле. Скорее всего, облака по пути слились в одно, и граница между ними будет неразличима», — рассказывают в лаборатории.