Какая будет зима в России: прогноз синоптиков на 2025−2026

Несмотря на теплую погоду в начале ноября на европейской территории России, северные регионы страны уже почувствовали приближение зимы. В некоторых городах выпал снег, прошли первые метели и уже возникли проблемы с движением транспорта на дорогах. Рассказываем, какие сюрпризы приготовила погода предстоящей зимой для России.
Что прогнозируют синоптики на зиму 2025−2026
Согласно прогнозу Всемирной метеорологической организации, первая половина зимы в России с вероятностью 60−80% окажется теплее климатической нормы. Превышение в среднем по стране составит от одного до четырех градусов.
Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что будут исключения из правил. На побережье Кавказа температурный фон установится в границах нормы. Подобная ситуация сложится на Камчатке и на севере Курил.
В акваториях Черного и Охотского морей значение опустится ниже обычного. В первом случае на одну-две единицы, во втором — на три.
Относительно выпавших осадков в норме окажутся регионы в средних широтах. Локально возможно отхождение от привычных зимних значений на 10−20%. На юге страны прогнозируют нехватку влаги на 10%, в бассейне Охотского моря — на 10−20%.
Прогноз на зиму 2025−2026 в разных регионах России
Зима в России в разных регионах отличается. На юге жители могут вовсе не увидеть сугробы, а на севере они вырастают уже в середине календарной осени. Расскажем, какой прогноз сделали синоптики для разных федеральных округов.
Москва и Московская область
Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус объяснил, что сделать точный прогноз для столичного региона трудно, пока можно только предположить: «Зима ожидается теплее климатической нормы, но холоднее прошлого года. Похожая ситуация со снегом: снежный покров прогнозируется меньше обычного, но больше, чем было прошлой зимой».
Синоптик Евгений Тишковец добавил, что средняя температура зимой в Москве окажется выше климатической в среднем на 2,5 градуса. В декабре ожидается превышение на три единицы, в январе — на одну, в феврале — на пять.
Объем выпавших осадков отступит от привычных значений примерно на 10%. В первые два зимних месяца возможно превышение нормы, февраль будет находиться в ее пределах.
Санкт-Петербург и Ленинградская область
В Северной столице снег может выпасть раньше обычного. Согласно прогнозам, приближение зимы жители почувствуют в третьей декаде ноября. К концу месяца столбик термометра опустится до нуля градусов.
Регион ожидает переменчивая зима: периоды сухости будут сменяться вторжениями влажного воздуха из Атлантики. Средняя температура составит около нуля градусов. Количество осадков ожидается в пределах нормы. В переходные периоды в регионе возможно образование гололедных явлений.
Центральный федеральный округ
Морозы в Центральном федеральном округе ожидаются сильнее, чем в прошлый год. По сравнению с климатической нормой зима будет теплее обычного.
В декабре ожидается умеренно‑холодная погода со средней температурой около −9 °C. Пик холодов намечен на январь. В этот месяц вероятны продолжительные периоды арктических вторжений: столбики термометров опустятся до −20 °C. В феврале прогнозируют резкие скачки между оттепелью и заморозками. Средняя температура месяца установится в пределах от −5 до −8 °C.
Осадки ожидаются выше нормы: прогнозируют частые снегопады и метели, особенно в январе. Высокий снежный покров образуется в Тверской, Ярославской и Костромской областях.
Уральский федеральный округ
На Урале зима обещает быть суровой, с устойчивыми морозами и обильными снегопадами. В декабре температура составит от −15 до −20 °C. В горных районах Свердловской и Челябинской областях прогнозируют понижение значений до −30 °C.
Январь станет самым холодным месяцем. Арктические антициклоны могут принести морозы до −35 °C, а в отдельных районах — до −40 °C. Снежный покров установится рано и сохранится до конца сезона. Высота сугробов достигнет 60−90 сантиметров.
В феврале ситуация сохранится. Средняя температура останется на уровне −20 °C. Возможно наступление оттепелей, которые будут сопровождаться ледяными дождями и гололедицей. Осадков ожидается на 10−15 % выше климатической нормы.
Южный федеральный округ
На юге России прогнозируют мягкую зиму, но не исключены локальные аномалии. Декабрь окажется теплым: средняя температура составит +3 °C. В первый месяц зимы возможны дожди и мокрый снег.
В январе ожидаются кратковременные волны холода. Температура опустится до −10 °C. В прибрежных зонах Краснодарского края и Крыма морозы будут слабее.
Февраль окажется переменчивым. Чередование оттепелей и заморозков способно привести к образованию гололедицы, а в горах — к лавиноопасным ситуациям.
Осадков ожидается около нормы, но их распределение будет неравномерным. В предгорьях и на черноморском побережье вероятны сильные снегопады, а в степях — редкие осадки в виде дождя или снежной крупы.
Приволжский федеральный округ
Зима в Приволжье ожидается переменчивой. В декабре прогнозируют умеренные морозы. В Нижегородской и Кировской областях температура составит от −10 до −15 °C. В Республике Татарстан и Самарской области — от −7 до −12 °C.
Январь принесет усиление холодов. Вероятны периоды с температурой от −20 до −25 °C, особенно в северных и восточных районах. На юге округа не исключены резкие колебания температуры.
Февраль останется холодным, но с тенденцией к смягчению. Начнутся частые снегопады и метели. Ожидаемый снежный покров — 40−70 сантиметров. Больше всего осадков ожидается ближе к Предуралью.
Северо-Кавказский федеральный округ
В предгорных и равнинных районах Дагестана, Чечни, Ингушетии декабрь пройдет с температурой от +2 до +7 °C, возможны дожди и редкие снегопады. В горных районах Кабардино‑Балкарии и Северной Осетии уже в декабре вероятны устойчивые морозы до −15 °C.
Январь станет самым контрастным месяцем: на равнинах — чередование оттепелей и заморозков, в горах — длительные периоды с температурой от −15 до −20 °C. Февраль сохранит переменчивость: на побережье Каспия — +3−8 °C, в горах — стабильные −12 °C с частыми метелями.
Осадки распределятся неравномерно: в предгорьях — выше нормы, на равнинах — около нормы.
Сибирский федеральный округ
В Сибири ожидается суровая и продолжительная зима, с устойчивыми морозами и обильным снежным покровом. В декабре в Красноярском крае и Иркутской области средняя температура составит −22 °C. В Якутии и северных районах Красноярского края способны ударить морозы до −40 °C.
Январь станет пиком холодов: в отдельных районах столбик на термометре упадет до −45 °C. Снежный покров достигнет 80−120 сантиметров, местами превысив многолетние максимумы.
Февраль не принесет существенного потепления: средняя температура останется на уровне от −25 до −30 °C. Осадков ожидается на 15−20 % выше нормы, что увеличит риск снежных заносов и обледенения дорог.
Дальневосточный федеральный округ
На Дальнем Востоке зима будет отличаться резкими контрастами. В декабре на юге округа температура составит от −10 до −15 °C, возможны оттепели до+3 °C. На севере зима стартует с −30 °C. В январе в Якутии вероятны морозы до −45 °C, на побережье Охотского моря — до −35 °C. В Приморье и на Сахалине температура будет колебаться от −15 до −25 °C, с метелями и сильными ветрами.
Февраль останется суровым: на севере — −35 °C, на юге — −15 °C. Снежный покров на севере достигнет 100−150 сантиметров, на юге — 50−80 сантиметров.
По каким приметам можно определить погоду зимой
В древности люди обращали внимание на поведение животных, птиц и изменения, которые происходили в природе. По ним они определяли погоду на несколько месяцев вперед. Для зимы существовали такие приметы:
- воробьи прячутся под крышу или в кусты — к скорому сильному морозу или метели;
- дым из трубы поднимается строго вверх — к ясной и морозной погоде, стелется по земле — к оттепели или снегопаду;
- яркие звезды на ночном небе — к крепким морозам, тусклые — к снегопаду;
- кошка свернулась клубочком — к похолоданию, лежит на спине или растянулась — к потеплению;
- утром на деревьях обильный иней — день будет ясным, но морозным;
- вороны и галки садятся на верхушки деревьев — к морозу, жмутся к земле или домам — к метели;
- снег ложится на землю ровно — зима будет мягкой, если волнами — к суровым морозам;
- утренний туман в морозный день — к скорому потеплению;
- синицы начинают активно петь и стучать в окна — к приближению метели или сильного ветра;
- на окнах появляются морозные узоры — к продолжительным холодам;
- лошадь фыркает — к потеплению;
- днем небо ясное, а к вечеру покрывается облаками — ночью ждали мороза;
- гуси и утки не спешат уходить с водоемов — морозы будут слабыми;
- в морозный день солнце садится в тучу — к скорой метели;
- громкие трели снегирей — к оттепели.
Какой была зима в прошлом году
Прошедшая зима в России выдалась неоднородной. В Центральном и Приволжском федеральных округах наблюдались резкие перепады температуры. Синоптики зафиксировали аномальные оттепели в декабре и крепкие морозы в январе.
На Урале и в Сибири преобладали холода. Термометр показывал до −40 °C, шли снегопады и метели. На юге страны декабрь был теплым, но в январе пришли заморозки. В Дальневосточном округе отмечались штормовые ветры.
На заметку россиянам: какой будет погода в декабре, январе, феврале
Сделать точный прогноз в настоящее время сложно. Вероятность долгосрочных расчетов составляет около 50%. Но уже сейчас заметны некоторые тенденции в погоде.
- В декабре 2025 года в большинстве регионов Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов ожидаются температуры ниже климатической нормы, с устойчивыми морозами.
- Январь 2026 года станет самым холодным месяцем зимы. В Сибири и на Урале — длительные периоды с температурой от −30 до-40 °C, в центральных регионах — от −15 до −20 °C.
- Февраль 2026 года принесет в северные и центральные регионы морозы и метели. На юге установится переменчивая погода. К концу месяца возможны первые признаки ранней весны.