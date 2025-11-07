Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

2025 год станет одним из самых теплых в истории

BMO: 2025 год войдет в тройку самых теплых в истории.

Сейчас в Ричмонде: +13° 4 м/с 47% 759 мм рт. ст. +15°
Источник: Unsplash.com/CC0

2025 год станет вторым или третьим в рейтинге самых теплых годов в истории. Об этом говорится в отчете Всемирной метеорологической организации (ВМО), опубликованном на сайте.

По сведениям ученых, последние 11 лет, с 2015 по 2025 год, стали самыми теплыми за 176 лет наблюдений. При этом в топ попали последние три года.

В августе-январе 2025-го средняя температура поверхности Земли оказалась примерно на 1,42 градуса выше доиндустриального периода. Кроме того, в текущем году продолжили расти концентрация удерживающих тепло парниковых газов и теплосодержание океана, которые достигли рекордных значений в 2024-м. Площадь морского льда в Арктике после заморозков также стала самой низкой в истории, а площадь морского льда в Антарктике в течение всего года была значительно ниже средней. Продолжилась и долгосрочная тенденция к повышению уровня моря.

«В ближайшие несколько лет будет практически невозможно ограничить глобальное потепление до полутора градусов Цельсия, не превысив временно эту цель. Но научные данные также ясно показывают, что к концу столетия все еще вполне возможно и необходимо снизить рост температуры до полутора градусов», — заключил генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше