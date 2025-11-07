2025 год станет одним из самых теплых в истории

2025 год станет вторым или третьим в рейтинге самых теплых годов в истории. Об этом говорится в отчете Всемирной метеорологической организации (ВМО), опубликованном на сайте.
В августе-январе 2025-го средняя температура поверхности Земли оказалась примерно на 1,42 градуса выше доиндустриального периода. Кроме того, в текущем году продолжили расти концентрация удерживающих тепло парниковых газов и теплосодержание океана, которые достигли рекордных значений в 2024-м. Площадь морского льда в Арктике после заморозков также стала самой низкой в истории, а площадь морского льда в Антарктике в течение всего года была значительно ниже средней. Продолжилась и долгосрочная тенденция к повышению уровня моря.
«В ближайшие несколько лет будет практически невозможно ограничить глобальное потепление до полутора градусов Цельсия, не превысив временно эту цель. Но научные данные также ясно показывают, что к концу столетия все еще вполне возможно и необходимо снизить рост температуры до полутора градусов», — заключил генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло.