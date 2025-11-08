Магнитная буря в ночь на 8 ноября превысила уровень G2

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Магнитная буря сохраняется на Земле третий день подряд, ее интенсивность в ночь на 8 ноября превысила уровень G2. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.