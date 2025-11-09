Вильфанд рассказал, ждать ли снег в европейской части России

«Все равно существенных осадков не ожидается, никакого снега… Но и понижение температуры прогнозируется в начале следующей недели. Но все равно в центре Европейской России это понижение не принесет снега…. В субботу и воскресенье выпадет снег на Юго-западе Сибирского федерального округа. И вот все эти регионы Дальнего Востока, это же огромная территория Сибири…. А вот на Европейской территории пока только северо-восток», — сказал Вильфанд.