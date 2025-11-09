Ричмонд
Вильфанд рассказал, ждать ли снег в европейской части России

Вильфанд: европейская часть России в середине ноября останется без снега.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Европейская часть России пока останется без снега из-за теплой температуры, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Все равно существенных осадков не ожидается, никакого снега… Но и понижение температуры прогнозируется в начале следующей недели. Но все равно в центре Европейской России это понижение не принесет снега…. В субботу и воскресенье выпадет снег на Юго-западе Сибирского федерального округа. И вот все эти регионы Дальнего Востока, это же огромная территория Сибири…. А вот на Европейской территории пока только северо-восток», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что в ноябре будет стоять достаточно теплая погода, которая нехарактерна для этого месяца — пока снега можно не ждать в Европейской части России за редким исключением.

