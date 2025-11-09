Более 900 тыс. человек эвакуированы из-за нового мощного тайфуна на Филиппинах

При этом Филиппины еще не успели оправиться от предыдущего тайфуна — «Калмаеги», жертвами которого на прошлой неделе стали не менее 204 человек, еще более 100 считаются пропавшими без вести. Между тем филиппинские власти вынуждены сейчас приостановить поисково-спасательные операции в условиях надвигающегося нового тайфуна.