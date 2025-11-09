Более 900 тыс. человек эвакуированы из-за нового мощного тайфуна на Филиппинах

Восточные регионы Филиппин уже ощутили приближение тайфуна, там идут ливни, дует сильный ветер. Сообщается о гибели как минимум одного человека. Метеорологи прогнозируют выпадение более 200 мм осадков, в том числе в столичном регионе, что грозит наводнениями и оползнями. В стране закрыты аэропорты и отменены рейсы, в понедельник не будут работать многие школы.
При этом Филиппины еще не успели оправиться от предыдущего тайфуна — «Калмаеги», жертвами которого на прошлой неделе стали не менее 204 человек, еще более 100 считаются пропавшими без вести. Между тем филиппинские власти вынуждены сейчас приостановить поисково-спасательные операции в условиях надвигающегося нового тайфуна.