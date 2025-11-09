Мощный пожар вспыхнул в нацпарке в Новой Зеландии, где снимали «Властелина колец»

В национальном парке Тонгариро, ставшем прототипом Мордора в культовой кинотрилогии «Властелин колец», уже более суток бушует крупный пожар. Огонь распространился на площадь свыше 2 тысяч гектаров, сообщили экстренные службы региона Манавату-Уонгануи. По словам очевидцев, языки пламени поднимались на десятки метров.