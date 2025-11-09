К Земле движутся два облака солнечной плазмы

«По второму же, главному, выбросу после X-вспышки, расчет показывает, что наиболее плотные части выброса, которые в момент отрыва от Солнца ушли заметно севернее, не успеют опуститься в плоскость планет за время транзита к Земле и пройдут выше. Геомагнитный прогноз ещё не сформирован, но при такой ветви сценария это будет снова G2, максимум G3», — добавили в Лаборатории.