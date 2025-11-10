Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Вспышка Х ударит по Земле во вторник

Ученые сделали предварительные расчеты прихода магнитных бурь. На планету в начале недели обрушатся два плазменных облака.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +13° 5 м/с 77% 751 мм рт. ст. +11°
Вспышка на Солнце
Источник: Unsplash

Причиной первого воздействия станет вспышка на Солнце, которая произошла в пятницу, 7 ноября. Событие получило уровень М1.7. Облако заряженных частиц придет на Землю уже в понедельник, 10 ноября. Об этом сообщили представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Вторая волна геомагнитных возмущений ожидается к вечеру вторника, 11 ноября. Она будет сильнее первой. Источником станет вспышка 9 ноября, которой присвоили уровень Х1.79. По предварительным расчетам, ожидаются магнитные бури класса G1-G2. Но также существует вероятность развития событий степени G3.

Ученые отметили, что на Солнце за последние сутки зафиксировали 10 новых выбросов плазмы, в том числе уровня Х. Самое крупное событие произошло в воскресенье, 9 ноября, в первой половине дня. Индекс солнечной активности превысил семь единиц.

В понедельник на Земле сохранится нестабильная геомагнитная ситуация. Возможны бури низкого уровня с шансом 65%. Также присутствует высокая вероятность новых вспышек на звезде.