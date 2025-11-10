Вспышка Х ударит по Земле во вторник

Причиной первого воздействия станет вспышка на Солнце, которая произошла в пятницу, 7 ноября. Событие получило уровень М1.7. Облако заряженных частиц придет на Землю уже в понедельник, 10 ноября. Об этом сообщили представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Вторая волна геомагнитных возмущений ожидается к вечеру вторника, 11 ноября. Она будет сильнее первой. Источником станет вспышка 9 ноября, которой присвоили уровень Х1.79. По предварительным расчетам, ожидаются магнитные бури класса G1-G2. Но также существует вероятность развития событий степени G3.
Ученые отметили, что на Солнце за последние сутки зафиксировали 10 новых выбросов плазмы, в том числе уровня Х. Самое крупное событие произошло в воскресенье, 9 ноября, в первой половине дня. Индекс солнечной активности превысил семь единиц.
В понедельник на Земле сохранится нестабильная геомагнитная ситуация. Возможны бури низкого уровня с шансом 65%. Также присутствует высокая вероятность новых вспышек на звезде.