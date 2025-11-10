Вспышка Х ударит по Земле во вторник

Причиной первого воздействия станет вспышка на Солнце, которая произошла в пятницу, 7 ноября. Событие получило уровень М1.7. Облако заряженных частиц придет на Землю уже в понедельник, 10 ноября. Об этом сообщили представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.