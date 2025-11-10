Синоптики рассказали, как изменится погода в регионах России на неделе

На неделе на юге России установится солнце. В низовьях Волги ожидается от +10 до +15 °С. Похожая погода придет в низовья Дона и на склоны Кавказа — там воздух прогреется до +10−15 °С. В Крыму и на Кубани разогреет до +13−18 °С.