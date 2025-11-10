Синоптики рассказали, как изменится погода в регионах России на неделе

На неделе на юге России установится солнце. В низовьях Волги ожидается от +10 до +15 °С. Похожая погода придет в низовья Дона и на склоны Кавказа — там воздух прогреется до +10−15 °С. В Крыму и на Кубани разогреет до +13−18 °С.
Среднюю Волгу ожидает пасмурная рабочая неделя. Исключением станет середина периода, когда ненадолго выглянет солнце. На территорию придут воздушные массы со стороны Атлантики. Температурный фон установится возле +4−9 °С.
Метеоситуация на северо-западе сложится под влиянием циклонического вихря — интенсивность осадков увеличится. В северных районах пройдет снег. В дневные часы температура будет варьироваться от −2 до +3 °С. На юге ожидается от +3 до +8 °С.
Атмосферный фронт придет на территорию Центральной России — локально пройдут осадки. Температура сохранится выше климатической нормы. Днем термометр покажет +4−9 °С. В Черноземье прогнозируют от +7 до +12 °С.
Урал столкнется с кратковременными осадками. В первые дни недели температура установится от нуля градусов до +5 °С, затем похолодает до −3 °С.
На юге Сибири начнется предзимье. В понедельник территорию захватит арктический вихрь — со вторника начнется похолодание до −2 до −7 °С. В середине периода ожидается оттепель, затем снова придут холода.
На юге Дальнего Востока пройдет снег. В Приамурье похолодает до −6 °С. Приморье сумеет сохранить осеннюю погоду — там до +6 °С.
В Северной столице на неделе пройдут дожди. В дневные часы столбик на термометре поднимется до +4−7 °С. В середине периода похолодает на две-три единицы.
В столичном регионе ожидаются локальные осадки. Днем температура в Москве поднимется до +5−8 °С. Показатель превысит норму на пять единиц.