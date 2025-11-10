На Гавайях вновь зафиксировали выброс лавы из вулкана Килауэа: видео

Специалисты считают, что это 36-й эпизод непрерывно продолжающегося извержения, которое началось 23 декабря 2024 года. В ходе него лава поднималась из кратера Халемаумау на высоту до 330 метров. За время извержения из северного и южного жерл вулкана вышло примерно девять миллионов кубометров лавы, а скорость потока превышала 500 кубометров в секунду. Это максимальный показатель за весь период активности вулкана.