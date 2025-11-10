На Гавайях вновь зафиксировали выброс лавы из вулкана Килауэа: видео

В воскресенье, 9 ноября, на Гавайях вновь зафиксировали потоки лавы из вулкана Килауэа. Она фонтанировала около пяти часов, сообщает Геологическая служба США. Впечатляющими кадрами извержения делится центр погоды «Фобос».
Специалисты считают, что это 36-й эпизод непрерывно продолжающегося извержения, которое началось 23 декабря 2024 года. В ходе него лава поднималась из кратера Халемаумау на высоту до 330 метров. За время извержения из северного и южного жерл вулкана вышло примерно девять миллионов кубометров лавы, а скорость потока превышала 500 кубометров в секунду. Это максимальный показатель за весь период активности вулкана.
Северное жерло прекратило извергаться около 15:38 по местному времени, южное — спустя полчаса. Сейсмологи отметили, что одновременно с этим снизилась активность толчков и выровнялся наклон вершины кратера. Ранее большинство подобных эпизодов длились около суток и сопровождались паузами в несколько дней.
Специалисты предупреждают, что основная угроза связана с выделением вулканических газов: водяного пара, углекислого газа и диоксида серы. При высокой концентрации они образуют смог, который может вызывать проблемы с дыханием. Ученые также напомнили об опасности так называемых волос Пеле — тонких нитей вулканического стекла, образующихся во время извержений. Эти нити и мелкие осколки могут разноситься ветром на десятки километров и вызывать раздражение кожи и глаз.
Килауэа высотой 1243 метра над уровнем моря расположен в юго-восточной части острова Гавайи, который также известен как Большой остров. Это самый активный вулкан тихоокеанского архипелага и один из самых активных действующих вулканов на Земле. К примеру, кратер Пуу-Оо непрерывно извергается вот уже более 40 лет — с 1983 года.
В 2018 году активная стадия извержения Килауэа продолжалась с мая по август. Тогда на фоне разлива лавы местные власти объявили эвакуацию населения. В общей сложности потоки расплавленной породы и сопутствующие пожары уничтожили более 700 домов.