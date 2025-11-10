В Турции спрогнозировали землетрясение магнитудой 7−8 в Эгейском море

«Мы сталкиваемся с ненормальной ситуацией в провинции Балыкесир [на западе Турции], где ежедневно регистрируются землетрясения магнитудой четыре-пять, дважды за последнее время мы пережили там толчки магнитудой шесть. Схожая ситуация в течение этого года отмечена в Эгейском море, где край Африканской плиты тектонического разлома приближается к магме и смещается на восток. Обстановка вызывает опасения на предмет возможности сильного землетрясения между островами Крит и Родос. Его магнитуда может достигать семь-восемь», — сказал сейсмолог в эфире телеканала CNN Turk.