Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

В Турции спрогнозировали землетрясение магнитудой 7−8 в Эгейском море

Вероятность землетрясения магнитудой семь-восемь высока в Эгейском море в районе греческих островов Крит и Родос. Такое мнение высказал турецкий ученый Сулейман Пампал, комментируя повышенную в последние дни сейсмическую активность в регионе Мраморного моря на западе Турции.

Сейчас в Ричмонде: +8° 6 м/с 53% 753 мм рт. ст. +11°
Источник: Вокруг Света

«Мы сталкиваемся с ненормальной ситуацией в провинции Балыкесир [на западе Турции], где ежедневно регистрируются землетрясения магнитудой четыре-пять, дважды за последнее время мы пережили там толчки магнитудой шесть. Схожая ситуация в течение этого года отмечена в Эгейском море, где край Африканской плиты тектонического разлома приближается к магме и смещается на восток. Обстановка вызывает опасения на предмет возможности сильного землетрясения между островами Крит и Родос. Его магнитуда может достигать семь-восемь», — сказал сейсмолог в эфире телеканала CNN Turk.

27 октября в районе города Сындыргы в турецкой провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 6,1. Ежедневно там фиксируются толчки магнитудой до пяти, что побуждает местных и зарубежных сейсмологов говорить о возможности сильного землетрясения в районе Мраморного моря, где расположен Стамбул.

В августе 1999 года в районе Стамбула произошло землетрясение магнитудой 7,6. По официальным сведениям, тогда погибли 17 200 человек, по неофициальным — почти 40 000, еще 45 000 пострадали.