AP: на Филиппинах число жертв супертайфуна «Фунг-Вонг» достигло восьми

Число погибших в результате супертайфуна «Фунг-Вонг» на Филиппинах возросло до восьми. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).
Как ранее сообщили корреспонденту ТАСС в Посольстве России в Маниле, российские граждане не пострадали в результате стихии. В российском диппредставительстве рекомендовали россиянам во время прохождения супертайфуна «Фунг-Вонг» оставаться в безопасных помещениях, заранее пополнить запас питьевой воды, продуктов длительного хранения и необходимых медикаментов, зарядить мобильные устройства, следить за оповещениями местных властей и экстренных служб, а также избегать выхода на улицу и поездок в зоны, потенциально подверженные наводнениям или оползням.
Супертайфун «Фунг-Вонг» обрушился на Филиппины 9 ноября. Более 1,4 миллиона жителей республики были эвакуированы. Шквалистый ветер повредил линии электропередачи, из-за чего без электроснабжения остались около трех миллионов потребителей в 12 регионах страны.