Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

AP: на Филиппинах число жертв супертайфуна «Фунг-Вонг» достигло восьми

Российские граждане не пострадали.

Сейчас в Ричмонде: +8° 6 м/с 53% 753 мм рт. ст. +11°
Источник: Unsplash

Число погибших в результате супертайфуна «Фунг-Вонг» на Филиппинах возросло до восьми. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Как ранее сообщили корреспонденту ТАСС в Посольстве России в Маниле, российские граждане не пострадали в результате стихии. В российском диппредставительстве рекомендовали россиянам во время прохождения супертайфуна «Фунг-Вонг» оставаться в безопасных помещениях, заранее пополнить запас питьевой воды, продуктов длительного хранения и необходимых медикаментов, зарядить мобильные устройства, следить за оповещениями местных властей и экстренных служб, а также избегать выхода на улицу и поездок в зоны, потенциально подверженные наводнениям или оползням.

Супертайфун «Фунг-Вонг» обрушился на Филиппины 9 ноября. Более 1,4 миллиона жителей республики были эвакуированы. Шквалистый ветер повредил линии электропередачи, из-за чего без электроснабжения остались около трех миллионов потребителей в 12 регионах страны.