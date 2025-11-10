AP: на Филиппинах число жертв супертайфуна «Фунг-Вонг» достигло восьми

Как ранее сообщили корреспонденту ТАСС в Посольстве России в Маниле, российские граждане не пострадали в результате стихии. В российском диппредставительстве рекомендовали россиянам во время прохождения супертайфуна «Фунг-Вонг» оставаться в безопасных помещениях, заранее пополнить запас питьевой воды, продуктов длительного хранения и необходимых медикаментов, зарядить мобильные устройства, следить за оповещениями местных властей и экстренных служб, а также избегать выхода на улицу и поездок в зоны, потенциально подверженные наводнениям или оползням.