«Будет больно»: двойная магнитная буря накроет Землю в ночь на 11 ноября

Планета поочередно попадет под удар двух фронтов плазменного выброса, произошедшего на звезде. Фронт первого выброса может подойти к 20:00 по московскому времени. А уже через несколько часов придет и второй фронт, который будет мощнее.
— Сформирована модель удара по Земле сегодняшнего выброса плазмы. В общем, все понятно без слов. Математические модели настаивают, что на этот раз, скорее всего, будет «больно», — передает официальный Telegram-канал лаборатории.
Партия «Коммунисты России» обратится в Министерство здравоохранения и Минтруд с просьбой обязать работодателей освобождать метеозависимых россиян от трудовых обязанностей с сохранением зарплаты в период магнитных бурь.
Невролог и эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала, что в период магнитных бурь нужно следить за режимом, пить больше воды и не терпеть головную боль. По словам специалиста, ночью нужно спать не менее 8−9 часов, а также принимать теплые ванны и контрастный душ.