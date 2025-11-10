Ричмонд
«Будет больно»: двойная магнитная буря накроет Землю в ночь на 11 ноября

Сильная магнитная буря в ночь на вторник, 11 ноября, обрушится на Землю. Об этом в понедельник, 10 ноября, сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Планета поочередно попадет под удар двух фронтов плазменного выброса, произошедшего на звезде. Фронт первого выброса может подойти к 20:00 по московскому времени. А уже через несколько часов придет и второй фронт, который будет мощнее.

— Сформирована модель удара по Земле сегодняшнего выброса плазмы. В общем, все понятно без слов. Математические модели настаивают, что на этот раз, скорее всего, будет «больно», — передает официальный Telegram-канал лаборатории.

Партия «Коммунисты России» обратится в Министерство здравоохранения и Минтруд с просьбой обязать работодателей освобождать метеозависимых россиян от трудовых обязанностей с сохранением зарплаты в период магнитных бурь.

Невролог и эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала, что в период магнитных бурь нужно следить за режимом, пить больше воды и не терпеть головную боль. По словам специалиста, ночью нужно спать не менее 8−9 часов, а также принимать теплые ванны и контрастный душ.