На Солнце зафиксировали мощнейшую вспышку

Помимо этого, от вчерашней вспышки уровня X уже распространяется поток плазмы в сторону Земли, который, по расчетам, должен достигнуть планеты в ближайший вторник, примерно в 20 часов по московскому времени. Учитывая, что данный новый выброс, судя по всему, движется быстрее предыдущего, он способен догнать и поглотить его, усилив воздействие. Специалисты пояснили, что такой процесс, напоминающий «каннибализм» плазменных облаков, характерен для последовательных выбросов. «Через несколько часов после этого (выброса), уже ночью, по планете ударит второй, основной, фронт», — сказано в сообщении.