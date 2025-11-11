Ричмонд
Аномальные морозы во вторник ударят по одному из округов России

На восток страны придет мощный антициклон. На Курильских островах установится штормовой, местами ураганный ветер, пройдут дожди.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Осенний лист в инее на ветке дерева
Подобная метеоситуация ожидается во вторник, 11 ноября, на Камчатке. В регионе прогнозируют сильный ветер и мокрый снег.

В Хабаровске сегодня выглянет солнце, температура опустится до −4 °С. Во Владивостоке ожидается +4 °С, в Южно-Сахалинске — +3 °С, в Чите — −1 °С. В Якутске — −25 °С, в Верхоянске — −35 °С, в Тикси — −24 °С.

Аномальные морозы установятся на севере Сибири. В Хатанге — −27 °С, в Норильске — −24 °С, в Туре — −29 °С. К концу рабочей недели холод придет в Прибайкалье. В Новосибирской, Омской и Кемеровской областях температура установится около нуля градусов. Сильные осадки осложнят дорожную ситуацию.

На Урале облачно, дождей не прогнозируют. В Екатеринбурге температура сегодня поднимется до +1 °С.

На европейской территории России уходящий циклон перекроет дорогу холодному арктическому вихрю. В Архангельске — +1 °С, в Мурманске — −1 °С, солнце. В Калининграде ожидается +9 °С, в Пскове — +7 °С.

Средние широты затянут плотные облака. В центральных районах пройдут небольшие дожди. В Черноземье ожидаются более сильные осадки. В Ярославле — +5 °С, в Твери — +6 °С, в Рязани — +7 °С, в Брянске — +8 °С, в Воронеже — +10 °С.

Юг страны во вторник сохранит летнюю погоду. В Сочи воздух прогреется до +22 °С, в Краснодаре — до +19 °С. В Крыму сегодня начнется похолодание, завтра прольются дожди с грозами.

В Санкт-Петербурге — +4 °С, без существенных осадков. В Москве температура составит +6 °С, вероятность дождя небольшая.

Геомагнитное поле планеты останется возмущенным. Вероятность магнитных бурь — 90%.