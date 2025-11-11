Аномальные морозы во вторник ударят по одному из округов России

В Хабаровске сегодня выглянет солнце, температура опустится до −4 °С. Во Владивостоке ожидается +4 °С, в Южно-Сахалинске — +3 °С, в Чите — −1 °С. В Якутске — −25 °С, в Верхоянске — −35 °С, в Тикси — −24 °С.