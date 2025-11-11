Аномальные морозы во вторник ударят по одному из округов России

Подобная метеоситуация ожидается во вторник, 11 ноября, на Камчатке. В регионе прогнозируют сильный ветер и мокрый снег.
В Хабаровске сегодня выглянет солнце, температура опустится до −4 °С. Во Владивостоке ожидается +4 °С, в Южно-Сахалинске — +3 °С, в Чите — −1 °С. В Якутске — −25 °С, в Верхоянске — −35 °С, в Тикси — −24 °С.
Аномальные морозы установятся на севере Сибири. В Хатанге — −27 °С, в Норильске — −24 °С, в Туре — −29 °С. К концу рабочей недели холод придет в Прибайкалье. В Новосибирской, Омской и Кемеровской областях температура установится около нуля градусов. Сильные осадки осложнят дорожную ситуацию.
На Урале облачно, дождей не прогнозируют. В Екатеринбурге температура сегодня поднимется до +1 °С.
На европейской территории России уходящий циклон перекроет дорогу холодному арктическому вихрю. В Архангельске — +1 °С, в Мурманске — −1 °С, солнце. В Калининграде ожидается +9 °С, в Пскове — +7 °С.
Средние широты затянут плотные облака. В центральных районах пройдут небольшие дожди. В Черноземье ожидаются более сильные осадки. В Ярославле — +5 °С, в Твери — +6 °С, в Рязани — +7 °С, в Брянске — +8 °С, в Воронеже — +10 °С.
Юг страны во вторник сохранит летнюю погоду. В Сочи воздух прогреется до +22 °С, в Краснодаре — до +19 °С. В Крыму сегодня начнется похолодание, завтра прольются дожди с грозами.
В Санкт-Петербурге — +4 °С, без существенных осадков. В Москве температура составит +6 °С, вероятность дождя небольшая.
Геомагнитное поле планеты останется возмущенным. Вероятность магнитных бурь — 90%.