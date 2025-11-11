Камчатка оказалась в снежном плену: видео из эпицентра событий

На юге Камчатского края потоки ветра в прибрежных районах достигли 25−30 метров в секунду. Местами зафиксировали усиление до 35 метров в секунду. На севере скорость вихря составила 15−20 метров в секунду.
Шторм принес обильные осадки в виде снега. На дорогах образовалась наледь, упала видимость — нарушилось движение транспорта. В аэропорту отменили местные рейсы.
Сильный ветер повалил деревья, оборвал линии электропередачи. Местные жители отметили, что видели искрящиеся провода. В нескольких районах зафиксировали сбои в подаче электричества. Власти порекомендовали руководству предприятий при возможности перевести сотрудников на удаленную работу. Занятия в учебных заведениях отменили.
Региональное отделение Министерства по чрезвычайным ситуациям сообщило, что в эпицентр непогоды попали Петропавловск-Камчатский и Вилючинский городской округ. Также сильный ветер отметили в Усть-Большерецком и Елизовском муниципальных округах. В Петропавловске-Камчатском за последние 12 часов выпал 21 миллиметр осадков.
Штормовое предупреждение в регионе будет действовать до конца 14 ноября. Жителей призвали быть бдительными, не выходить без необходимости на улицу, а при езде на автомобиле снижать скоростной режим.