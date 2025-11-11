Октябрь поставил несколько температурных рекордов в России

Вторая декада октября запомнилась прохладой. Но она простояла недолго: на смену пришло аномальное тепло, которое продержалось в Европейской России до конца периода.
Теплее обычного синоптики отметили метеоситуацию в западных и северных регионах страны. В восточной части, наоборот, стояли холода. По итогу средний температурный показатель в разных регионах России уравновесил общее значение в стране, и оно установилось близко к норме.
Теплая погода в октябре также захватила северные районы Урала и Сибири. Максимальное превышение стандарта зафиксировали на Таймыре, островах Карского моря и на Земле Франца-Иосифа. Там отхождение от нормального значения составило от двух до шести единиц.
Еще один рекорд поставил октябрь в Северном полушарии планеты. Он стал бронзовым лидером по высокой температуре за всю историю метеонаблюдений. Его обогнали только 2023 и 2024 годы.
Также отличилась метеоситуация в Арктике. Она побила прошлый рекорд октября, который принадлежал 2016 году. Разница составила всего 0,1 градуса.
Напомним, что средняя температура второго месяца осени на планете — +15,1 °С. Октябрь 2025 года занял третье место по теплу в мире.