Октябрь поставил несколько температурных рекордов в России

Первые десять дней второго месяца осени на европейской территории России вошли в границы климатической нормы. Исключением стал Русский Север: там отметили превышение показателя.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +2° 9 м/с 44% 756 мм рт. ст. +5°
Осенние листья
Источник: Unsplash

Вторая декада октября запомнилась прохладой. Но она простояла недолго: на смену пришло аномальное тепло, которое продержалось в Европейской России до конца периода.

Теплее обычного синоптики отметили метеоситуацию в западных и северных регионах страны. В восточной части, наоборот, стояли холода. По итогу средний температурный показатель в разных регионах России уравновесил общее значение в стране, и оно установилось близко к норме.

Теплая погода в октябре также захватила северные районы Урала и Сибири. Максимальное превышение стандарта зафиксировали на Таймыре, островах Карского моря и на Земле Франца-Иосифа. Там отхождение от нормального значения составило от двух до шести единиц.

Температура на Русском Севере установила рекорд. Октябрь в этом году встал на пятое место по теплу с 1891 года.

Еще один рекорд поставил октябрь в Северном полушарии планеты. Он стал бронзовым лидером по высокой температуре за всю историю метеонаблюдений. Его обогнали только 2023 и 2024 годы.

Также отличилась метеоситуация в Арктике. Она побила прошлый рекорд октября, который принадлежал 2016 году. Разница составила всего 0,1 градуса.

Напомним, что средняя температура второго месяца осени на планете — +15,1 °С. Октябрь 2025 года занял третье место по теплу в мире.

