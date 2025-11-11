Ричмонд
Ученые показали обломки метеорита, который видели над Россией: фото находки

Космическое тело с ярким хвостом пронеслось в небе 27 октября. Его видели жители разных регионов страны.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Источник: @geokhi

Напомним, что траектория движения объекта прошла через Центральную Россию. В атмосферу Земли он вошел на территории Вологодской области. Далее метеорит проследовал через Череповец и Рыбинское водохранилище.

Разрушение объекта предположительно случилось на высоте 42 километра над уровнем земли в Новгородской области. Именно там и нашли образцы метеорита. Обломки попали в крышу здания, повредили кровельный профлист.

Источник: @geokhi

Материалы передали в Институт геохимии и аналитической химии имени Вернадского Российской академии наук. Ученые провели оценку полученного объекта — его причислили к группе обыкновенных хондритов типа LL6.

Представители организации поделились фотографиями находки в своем Telegram-канале. Размеры камней примерно составили один сантиметр.

Источник: @geokhi

Ранее специалисты отмечали, что поиск упавших обломков осложнили метеоусловия. Однако работа не прекращалась.