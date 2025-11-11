Магнитная буря набирает силу: возможен скачок до уровня G4

События наивысшей категории произошли 9 и 10 ноября. Кроме того, перед ними Солнце выбросило облако плазмы 7 ноября. В предыдущих расчетах учитывали только его характеристики. Согласно прежнему прогнозу, ожидались магнитные бури уровня G2 и G3, которые должны были продлиться около трех дней.
С учетом новых обстоятельств последствия будут более серьезными. Представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук сообщили о возможном росте магнитных бурь до уровня G4. Ученые отметили, что существует и смягчающий фактор: удар по планете произойдет со смещением.
Кроме того, выброшенные облака заряженных частиц имеют разные скорости. Пока нет ясности, догонит ли один объект другой. Если произойдет слияние, то на Землю обрушится более плотное вещество с сильным магнитным полем. Однако модели указывают на то, что между геомагнитными ударами будет промежуток. Первое облако придет уже сегодня, ближе к вечеру, второе — завтра утром.
Во вторник, 11 ноября, на Солнце зафиксировали новую вспышку. Ей присвоили уровень X5.16. Событие стало самым мощным с октября 2024 года. Пик активности отметили в 13:04 по московскому времени.
По силе этот выброс оказался в три-пять раз сильнее всех предыдущих событий в этом году. По выброшенной энергии превзошел прошлые явления примерно в 20 раз.