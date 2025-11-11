Магнитная буря набирает силу: возможен скачок до уровня G4

Кроме того, выброшенные облака заряженных частиц имеют разные скорости. Пока нет ясности, догонит ли один объект другой. Если произойдет слияние, то на Землю обрушится более плотное вещество с сильным магнитным полем. Однако модели указывают на то, что между геомагнитными ударами будет промежуток. Первое облако придет уже сегодня, ближе к вечеру, второе — завтра утром.