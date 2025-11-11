Раскрыто влияние мощнейшей вспышки на Солнце на Землю и людей

Сама по себе мощнейшая вспышка, произошедшая на Солнце, никак не повлияет на Землю и людей, заявил в разговоре с «Лентой.ру» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Тем не менее, по его словам, потенциально она может стать причиной магнитных бурь.
«Сама вспышка ни на что не влияет, если иметь ввиду планету и людей, — сказал эксперт. — На Солнце есть зоны солнечных пятен, где накапливается энергия. И время от времени эта энергия вырывается вместе с солнечным веществом в космическое пространство. Если это облако перемещается и попадает в окрестности Земли, начинаются возмущения геомагнитного поля».
«Будет ли так в этот раз, пока не понятно: прошло слишком мало времени с момента вспышки, чтобы определить, куда направляется облако солнечной плазмы. По предварительным данным, оно все же заденет Землю, но как сильно это повлияет на магнитосферу нашей планеты, пока не известно», — заключил собеседник «Ленты.ру».
Ранее стало известно, что на Солнце в понедельник, 10 ноября, произошла мощнейшая вспышка класса X1.21. Ученые уточнили, что в отличие от вчерашней вспышки текущая достигла уровня, больше похожего на плато, чем на пик, что всегда указывает на сильный выброс плазмы.