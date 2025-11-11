Власти Ирана исключили перенос столицы из Тегерана из-за нехватки воды

В Тегеране находятся как минимум пять крупных плотин, от которых зависит подача питьевой воды, и все эти объекты находятся в критическом состоянии. Из-за этого с 9 ноября в ночные часы напор воды будет ослаблен. Президент Масуд Пезешкин даже допускал, что жителей Тегерана придется эвакуировать, а столицу перенести на побережье Персидского залива.