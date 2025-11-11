AFP: на Филиппинах число жертв супертайфуна «Фунг-Вонг» возросло до 25

Число погибших в результате супертайфуна «Фунг-Вонг» на Филиппинах возросло с 18 до 25. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на отчет Управления гражданской обороны.
По его информации, 19 человек из 25 погибли в Кордильерском административном районе, где находится крупнейший горный хребет страны. Среди погибших есть 10-летний ребенок.
Как ранее сообщили корреспонденту ТАСС в Посольстве РФ в Маниле, россияне не пострадали в результате стихии. В российском диппредставительстве рекомендовали гражданам РФ во время прохождения тайфуна оставаться в безопасных помещениях, заранее пополнить запас питьевой воды, продуктов длительного хранения и необходимых медикаментов, зарядить мобильные устройства, следить за оповещениями местных властей и экстренных служб, а также избегать выхода на улицу и поездок в зоны, потенциально подверженные наводнениям или оползням.
Супертайфун «Фунг-Вонг» обрушился на Филиппины 9 ноября. Более 1,4 миллиона жителей республики были эвакуированы. Шквалистый ветер повредил линии электропередачи, из-за чего без электроснабжения остались около трех миллионов потребителей в 12 регионах страны.