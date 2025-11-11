AFP: на Филиппинах число жертв супертайфуна «Фунг-Вонг» возросло до 25

Как ранее сообщили корреспонденту ТАСС в Посольстве РФ в Маниле, россияне не пострадали в результате стихии. В российском диппредставительстве рекомендовали гражданам РФ во время прохождения тайфуна оставаться в безопасных помещениях, заранее пополнить запас питьевой воды, продуктов длительного хранения и необходимых медикаментов, зарядить мобильные устройства, следить за оповещениями местных властей и экстренных служб, а также избегать выхода на улицу и поездок в зоны, потенциально подверженные наводнениям или оползням.