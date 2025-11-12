Вильфанд: в России наблюдается теплый период предзимья

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
«Если смотреть на среднюю температуру в ближайшие 10 дней, то оказывается, что на большей части страны температура выше нормы. Особенно высокая температура на юге европейской России, юге Урала и в южной половине Приволжского федерального округа — на 6 градусов выше нормы в течение этих дней. То есть пока идет теплое предзимье в целом по территории России», — сказал он.
Вильфанд рассказал, что даже на юге Сибири, на юге Красноярского края, температурный показатель все равно будет на 3−4 градуса выше нормы.
