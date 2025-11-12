Ричмонд
Вильфанд: в России наблюдается теплый период предзимья

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Теплое предзимье установилось на текущий момент на большей части страны из-за температуры выше нормы. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Источник: Daniil Silantev/CC0

«Если смотреть на среднюю температуру в ближайшие 10 дней, то оказывается, что на большей части страны температура выше нормы. Особенно высокая температура на юге европейской России, юге Урала и в южной половине Приволжского федерального округа — на 6 градусов выше нормы в течение этих дней. То есть пока идет теплое предзимье в целом по территории России», — сказал он.

Вильфанд рассказал, что даже на юге Сибири, на юге Красноярского края, температурный показатель все равно будет на 3−4 градуса выше нормы.

Роман Вильфанд: биография главного синоптика России
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России. Ученый известен своими прогнозами погоды, которые регулярно появляются в СМИ. Но у Вильфанда есть много других достижений. Подробнее о них — в нашем материале.
