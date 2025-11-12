Магнитная буря на Земле приближается к уровню G5

Ранее прогноз указывал на приход трех плазменных облаков с интервалами между друг другом. Первое, самое слабое, ждали в ночь на 12 ноября. Результатом должны были стать возмущения слабой силы — G1-G2. Ухудшение ситуации прогнозировали только к середине дня.
Однако уже сейчас магнитные бури практически вышли на уровень G5: пока им не хватает всего 0,3 единицы. Кроме того, специалисты отметили, что ситуация развивается волнами: импульсные скачки сменяют умеренные возмущения.
Ученые предположили, что плазма от вспышки Х-класса сумела догнать облака, которые находились перед ней. Подобное слияние стало причиной сильных магнитных бурь. При подобном исходе температура, плотность и магнитные свойства плазменного вещества выросли и продолжили двигаться в сторону нашей планеты.
Оценить ситуацию подробнее не получается: космические аппараты работают со сбоями. Сведения о происходящих около Земли событиях поступают искаженными. Но даже по ним видно, что параметры приближаются к рекордным значениям. Сделать прогноз на ближайшие дни нет возможности — специалисты следят за развитием событий в настоящем времени.
Ученые объяснили, что скорость солнечного ветра еще не усилилась до критической отметки. Это указывает на то, что основная часть заряженных частиц от Х-вспышки еще не приблизилась к Земле.
Подобные возмущения геомагнитного поля планеты привели к формированию огромной зоны полярных сияний. 12 ноября она расположилась в западном полушарии. В России свечения в небе могут наблюдать жители Тикси и Анадыря. Прошедшей ночью фотографии сияния удалось сделать в Перми, Челябинске, Башкирии.