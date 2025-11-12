Погода проверила жителей Дальнего Востока на прочность

Самым холодным местом стала метеостанция Сухана в Оленекском улусе. Воздух там остыл почти до −46 °С.
В дневные часы 12 ноября, по прогнозу синоптиков, в регионе потеплеет до −37 °С. К вечеру столбик термометра вновь приблизится к −40 °С. Подобная тенденция сохранится до субботы, 15 ноября.
В воскресенье, 16 ноября, температурный фон начнет повышаться. Ожидается −23 °С днем и −24 °С ночью. В начале следующей недели потеплеет еще на несколько градусов. Прогнозируют температуру около −16 °С.
В Якутии каждый год фиксируют экстремальные холода. При этом инфраструктура региона адаптирована к экстремальным условиям. Именно там находится село Оймякон — полюс холода на Земле. Температура в зимний период там опускается ниже −65 °C.
Помимо первых холодов в Якутии, погода преподнесла подарок Камчатке. Во вторник, 11 ноября, регион занесло снегом — парализовало движение транспорта, школы и детские сады приостановили работу.
Сегодня, 12 ноября, Камчатку затопило. В Петропавловске-Камчатском потеплело до +5 °C — снег начал таять. Однако к вечеру снова подморозит — жителей предупредили о возможном образовании гололеда.