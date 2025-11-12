Ричмонд
Вильфанд спрогнозировал опасную погоду в ЦФО в выходные

Ожидаются дождь, мокрый снег, сильный ветер и гололед.

Сейчас в Ричмонде: +12° 9 м/с 32% 756 мм рт. ст. +13°
Источник: РИА "Новости"

Резкое изменение погодных условий прогнозируется 15—16 ноября в Центральном федеральном округе, включая Москву и Московскую область. Ожидаются дождь, мокрый снег, сильный ветер и гололед, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В связи с прохождением холодного атмосферного фронта с северо-запада на юго-восток в большинстве регионов ЦФО прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, понижение температуры и усиление ветра. 15 и 16 ноября на большей части округа ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, переход температуры через ноль в сторону отрицательных значений — до −3−6 °C. На дорогах возможны гололедица, местами — налипание снега на провода и деревья, усиление ветра до 15−18 метров в секунду», — рассказал метеоролог.

На выходных в Москве и Московской области прогнозируется резкое похолодание. В субботу днем дождь перейдет в мокрый снег и снег, температура составит от нуля до −5 °C. Ожидаются гололедица и усиление ветра до 15 метров в секунду, местами — налипание мокрого снега. 16 ноября температура ночью в Москве составит −2−4 °C, по области — до −6 °C. Днем ожидается около нуля, погода будет малоблачной и солнечной.

«Важно отметить, что в субботу из-за высокой влажности и порывов ветра москвичи будут ощущать температуру на четыре-пять градусов ниже фактической. А автомобилистам в этот день нужно быть очень аккуратными из-за сильного гололеда», — завершил он.

