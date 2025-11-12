Вильфанд спрогнозировал опасную погоду в ЦФО в выходные

«В связи с прохождением холодного атмосферного фронта с северо-запада на юго-восток в большинстве регионов ЦФО прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, понижение температуры и усиление ветра. 15 и 16 ноября на большей части округа ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, переход температуры через ноль в сторону отрицательных значений — до −3−6 °C. На дорогах возможны гололедица, местами — налипание снега на провода и деревья, усиление ветра до 15−18 метров в секунду», — рассказал метеоролог.