Вильфанд рассказал, где в России уже выпал снег

Вильфанд: 80 процентов территории России покрыто снегом.

Погода в Ричмонде:
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Снегом покрыто уже 80% территории РФ, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Снег на европейской части России уже выпал в Северо-Западном федеральном округе — в Ненецком автономном округе, на востоке Архангельской области и в Коми. Снег уже выпал в Мурманской области. Его еще мало, он небольшой, но уже пять дней лежит в этих регионах, которые я перечислил», — рассказал Вильфанд.

По словам Вильфанда, регионы Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов уже в снегу.

«В общей сложности 80% территории страны покрыто снегом», — заключил он.

