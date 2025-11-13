Погодные качели ожидают в четверг один из округов России

Сибирь захватят погодные качели. На юго-востоке сохранится умеренно теплая метеоситуация. От Красноярска до Иркутска температура установится около +5 °С. В западных районах, в Омской и Новосибирской областях, похолодает до −5 °С. В Ханты-Мансийске сегодня ожидается −15 °С, завтра температура поднимется до нуля градусов, в выходные — до +3 °С. В Салехарде — −21 °С, в Норильске — −25 °С и солнце.