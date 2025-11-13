Ричмонд
Погодные качели ожидают в четверг один из округов России

Ненастный циклон покинет Камчатку. Но непогода заденет Сахалин: там пройдут дожди.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +8° 3 м/с 53% 758 мм рт. ст. +9°
Черно-белая собака идет по снегу
Источник: Unsplash

В четверг, 13 ноября, атмосферный фронт принесет на юг Хабаровского края снегопад. В Приморье и Забайкалье сегодня осадков не ожидается — они придут завтра. Во Владивостоке — +7 °С, в Южно-Сахалинске — +9 °С, в Хабаровске — −1 °С, в Благовещенске — −4 °С, в Чите — −5 °С, в Якутске — −22 °С, в Верхоянске — −31 °С.

Сибирь захватят погодные качели. На юго-востоке сохранится умеренно теплая метеоситуация. От Красноярска до Иркутска температура установится около +5 °С. В западных районах, в Омской и Новосибирской областях, похолодает до −5 °С. В Ханты-Мансийске сегодня ожидается −15 °С, завтра температура поднимется до нуля градусов, в выходные — до +3 °С. В Салехарде — −21 °С, в Норильске — −25 °С и солнце.

Европейскую территорию России захватит атлантический циклон. Принесет снег в Мурманскую и Архангельскую области. На северо-западе пройдут дожди, поднимется сильный ветер.

В средней полосе в четверг сохранится тепло. В Черноземье пройдут небольшие дожди. В Смоленске — +5 °С, в Воронеже — +9 °С, в Казани — +7 °С, в Ярославле — +5 °С.

Ухудшится ситуация на юге. В Севастополе похолодает до +11 °С, в Краснодаре — до +13 °С, в Луганске — до +11 °С. Начнутся дожди, в горах выпадет снег.

В Санкт-Петербурге ожидаются дожди, потеплеет до +10 °С. В Москве облачно, туман, возможна морось, +6 °С.

В четверг сохранится возмущенная геомагнитная ситуация. На Землю пришло третье облако плазмы, с утра ученые фиксировали магнитные бури G2-G3.