Небо России озарили небывалые по силе полярные сияния: видео очевидцев

Утром, с 03:00 до 06:00 по московскому времени, на Земле зафиксировали магнитные бури класса G3. Геомагнитный индекс поднялся до семи единиц. К 09:00 по московскому времени возмущения снизились до уровня G2.
Напомним, что первые выбросы, которые пришли со стороны Солнца, ударили по планете в среду, 12 ноября. За счет этого индекс интенсивности сияний достиг отметки 11,7, то есть вышел за рамки шкалы, которая содержит 10 делений.
Минувшей ночью цветные вспышки на небе наблюдали жители из разных городов России. Красивое видео снял фотограф из Амурской области. Также небесное шоу запечатлел житель Челябинской области. Вспышки переливались розовым и желтым цветами.
В четверг, 13 ноября, параметр в утренние часы составил 11,9 единицы. Зона свечений сосредоточилась в Северном полушарии. Вероятность сияний в Тикси и Анадыре превысила 75%. Также увидеть красочное небо сегодня могут жители Мурманска, Анадыря и Якутска.
Согласно прогнозу ученых, магнитные бури удержатся на Земле в течение дня с вероятностью 100%. Скорость солнечного ветра начнет снижаться. С утра она достигла отметки 800 километров в секунду. Плотность плазменного вещества установится около восьми единиц.