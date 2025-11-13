Теплая зима и неравномерные осадки: синоптики поделились прогнозом для Северной Евразии

Больше обычного выпадет осадков на западе европейской территории страны, в Красноярском крае, на Камчатке. Схожая аномалия ожидается в Заполярье. Хабаровский край и Приморье также попадут в зону интенсивных осадков. В Якутии такая вероятность составит 30%.