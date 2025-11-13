Теплая зима и неравномерные осадки: синоптики поделились прогнозом для Северной Евразии

Для юго-западной части Дальнего Востока такая вероятность составляет почти 30%. Схожие шансы имеют южные районы Сибири.
Прохладнее обычного обещают погоду в прибрежной зоне Охотского моря. Также отрицательная аномалия установится на Камчатке.
Превышение нормальных температурных значений прогнозируют на Чукотке. Большая вероятность положительной аномалии также наблюдается в северной части Якутии.
Синоптики отметили, что относительно объема осадков точного прогноза нет. Согласно предварительной оценке, дефицит влаги ожидается в юго-западных регионах Европейской России и Поволжье.
Больше обычного выпадет осадков на западе европейской территории страны, в Красноярском крае, на Камчатке. Схожая аномалия ожидается в Заполярье. Хабаровский край и Приморье также попадут в зону интенсивных осадков. В Якутии такая вероятность составит 30%.
Ранее прогноз на зиму сделала Всемирная метеорологическая организация.