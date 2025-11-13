Ричмонд
Теплая зима и неравномерные осадки: синоптики поделились прогнозом для Северной Евразии

В начале ноября прошла 29-я сессия Северо-Евразийского климатического форума. В рамках заседания опубликовали метеопрогноз на 2025−2026 годы.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Девушка в серых шапке и шарфе на улице во время метели
Источник: Unsplash

Синоптики сообщили о высокой вероятности наступления теплой зимы в северной части Евразии. В большинстве регионов средняя температура превысит стандарт.

Для юго-западной части Дальнего Востока такая вероятность составляет почти 30%. Схожие шансы имеют южные районы Сибири.

Прохладнее обычного обещают погоду в прибрежной зоне Охотского моря. Также отрицательная аномалия установится на Камчатке.

Превышение нормальных температурных значений прогнозируют на Чукотке. Большая вероятность положительной аномалии также наблюдается в северной части Якутии.

Синоптики отметили, что относительно объема осадков точного прогноза нет. Согласно предварительной оценке, дефицит влаги ожидается в юго-западных регионах Европейской России и Поволжье.

Больше обычного выпадет осадков на западе европейской территории страны, в Красноярском крае, на Камчатке. Схожая аномалия ожидается в Заполярье. Хабаровский край и Приморье также попадут в зону интенсивных осадков. В Якутии такая вероятность составит 30%.

Ранее прогноз на зиму сделала Всемирная метеорологическая организация.