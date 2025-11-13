Геомагнитный шторм продлится на Земле не менее суток

Максимум геомагнитного индекса Кр ученые зафиксировали 12 ноября. Пиковое значение достигло уровня G4.3-G4.7. Событие стало самым мощным в 2025 году. Специалисты допускали возможность повышения бури до G5, но этого не случилось.
Эксперты отметили, что ситуация развивалась не по прогнозу. Ранее предполагали, что к планете последовательно придут три облака плазмы. В действительности отследить четкие удары оказалось затруднительно. Космические аппараты весь вчерашний день работали со сбоями — значения передавались с высокой погрешностью.
Согласно имеющимся сведениям, ученые предположили, что наиболее крупное облако слилось с двумя, которые вылетели раньше. Но поглощения, как ожидалось, не произошло. Слабые объекты благодаря столкновению получили ускорение, а крупное облако, наоборот, замедлило скорость и потеряло былую силу. По итогу на Землю обрушилось длительное единое воздействие без резких скачков.
Скорость солнечного ветра составила от 800 до 1100 километров в секунду. Первоначально ученые ожидали разгон до 1400 километров в секунду.
За счет геомагнитных воздействий усилилась зона полярных сияний. В утренние часы она достигла 45-й широты.
Ученые предполагают, что тенденция сохранится — предстоящей ночью снова получится увидеть вспышки в небе. Но вероятность их появления уже ниже, чем вчера.