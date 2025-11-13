Геомагнитный шторм продлится на Земле не менее суток

Согласно имеющимся сведениям, ученые предположили, что наиболее крупное облако слилось с двумя, которые вылетели раньше. Но поглощения, как ожидалось, не произошло. Слабые объекты благодаря столкновению получили ускорение, а крупное облако, наоборот, замедлило скорость и потеряло былую силу. По итогу на Землю обрушилось длительное единое воздействие без резких скачков.