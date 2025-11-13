Двойная польза: как мискантус поможет побороть глобальное потепление и заработать

В результате образуется биоуголь, который затем останется в земле. В отличие от обычных лесов или полей, где отмершие растения разлагаются и вновь выделяют углекислый газ, биоуголь сохраняет углерод в стабильном состоянии. При этом он улучшает плодородие и структуру грунта, является биоудобрением.