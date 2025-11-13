Ричмонд
Двойная польза: как мискантус поможет побороть глобальное потепление и заработать

Суть подхода заключается в создании так называемых карбоновых ферм, основой которых станет мискантус.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Мискантус растет в поле
Источник: РИА "Новости"

Это растение активно поглощает углерод из атмосферы. Кроме того, за год культура вытягивается до двух-четырех метров.

Однако главная задача разработки не просто собрать углерод, а надежно запечатать его в почве, чтобы он не смог вырваться обратно в атмосферу. Для этого урожай предложили подвергнуть пиролизу, нагреть без доступа кислорода.

В результате образуется биоуголь, который затем останется в земле. В отличие от обычных лесов или полей, где отмершие растения разлагаются и вновь выделяют углекислый газ, биоуголь сохраняет углерод в стабильном состоянии. При этом он улучшает плодородие и структуру грунта, является биоудобрением.

В ходе эксперимента ученые тестировали разные варианты: использовали биоуголь из мискантуса, амаранта и березы. Лучший результат показала комбинация березового материала с растущим мискантусом. Почвы с таким сочетанием демонстрировали минимальное выделение углекислого газа обратно в атмосферу.

Ученые объяснили, что, кроме экологического эффекта, метод несет и экономическую выгоду. После сбора урожая можно точно подсчитать, сколько углерода накопила биомасса, и перевести это количество в карбоновые единицы.

Затем их получится реализовать на бирже углеродных кредитов. Таким образом, фермеры получат двойную пользу: улучшат качество почв и заработают на борьбе с изменением климата.