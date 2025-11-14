В Гидрометцентре предупредили о заметно более холодной зиме в этом году

«Если сравнивать с предшествующим зимним периодом 2024−2025 года, то нынешняя зима оказывается заметно более холодной, чем в прошлом году. В прошлом году, если помните, была очень теплая зима», — сказал синоптик.
По стране прогнозируется много оттепелей, но в то же время будут моменты, когда столбики термометров покажут минус 20 градусов и ниже, считает Вильфанд. По его словам, вероятность такого сценария составляет 65−68%.
Накануне, 13 ноября, Вильфанд сообщил, что снегом покрыто уже около 80% территории России. По словам синоптика, снег «уже пять дней лежит» в некоторых регионах, включая Мурманскую область, НАО, восток Архангельской области и Республику Коми.
Гидрометцентр предупредил о резком изменении погоды в Москве и Московской области