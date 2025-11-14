Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

В Гидрометцентре предупредили о заметно более холодной зиме в этом году

Зима в России в этом году будет холоднее, чем в предыдущем, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Несмотря на это, температура воздуха все равно будет около или выше нормы, добавил он.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Агентство «Москва»

«Если сравнивать с предшествующим зимним периодом 2024−2025 года, то нынешняя зима оказывается заметно более холодной, чем в прошлом году. В прошлом году, если помните, была очень теплая зима», — сказал синоптик.

По стране прогнозируется много оттепелей, но в то же время будут моменты, когда столбики термометров покажут минус 20 градусов и ниже, считает Вильфанд. По его словам, вероятность такого сценария составляет 65−68%.

Накануне, 13 ноября, Вильфанд сообщил, что снегом покрыто уже около 80% территории России. По словам синоптика, снег «уже пять дней лежит» в некоторых регионах, включая Мурманскую область, НАО, восток Архангельской области и Республику Коми.

Гидрометцентр предупредил о резком изменении погоды в Москве и Московской области 15—16 ноября. Ожидаются осадки в виде мокрого снега, падение температуры воздуха до минус 3−6 градусов, гололедица, а также усиление ветра до 15−18 м/с.

Узнать больше по теме
Роман Вильфанд: биография главного синоптика России
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России. Ученый известен своими прогнозами погоды, которые регулярно появляются в СМИ. Но у Вильфанда есть много других достижений. Подробнее о них — в нашем материале.
Читать дальше