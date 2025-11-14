В пятницу холодный фронт приблизится к границам России

В Бурятии начнется снег, прохлада усилится, сегодня температура установится около −3 °С, завтра снизится до −10 °С. Якутия останется в солнечной и морозной области. В Якутске сегодня прогнозируют до −25 °С, в Верхоянске — до −27 °С.