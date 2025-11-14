В пятницу холодный фронт приблизится к границам России

Холодная погода заденет все прибрежные районы Дальнего Востока. Во Владивостоке сегодня — +3 °С, в Петропавловске-Камчатском — около нуля градусов, в Южно-Сахалинске — +1 °С, в Хабаровске — −4 °С, в Благовещенске — −5 °С.
В Бурятии начнется снег, прохлада усилится, сегодня температура установится около −3 °С, завтра снизится до −10 °С. Якутия останется в солнечной и морозной области. В Якутске сегодня прогнозируют до −25 °С, в Верхоянске — до −27 °С.
Большая часть Сибири попадет под влияние малооблачного морозного циклона. На северо-востоке температура местами опустится ниже −35 °С. Юг ожидает похолодание, там локально выпадет снег. Также запорошит восточные и северо-западные районы.
На Урале температурный фон вырастет, но ненастье усилится. В Перми — +5 °С, в Екатеринбурге — +4 °С, в Уфе — +6 °С, в Оренбурге — +9 °С.
На европейской части России погода начнет меняться. Первыми изменения ощутят жители северных районов: сегодня там ожидаются осадки, сильный ветер и метели. Затем непогода проберется на северо-запад — завтра выпадет мокрый снег в Пскове. В центральной части начнутся дожди. Температура установится около +8 °С.
На юге дожди ожидаются на Кубани и Кавказе, остальные районы осадки обойдут стороной. В Севастополе сегодня воздух прогреется до +12 °С, в Сочи — до +17 °С, в Краснодаре — до +12 °С.
В Санкт-Петербурге в пятницу термометр покажет +5 °С, ожидаются небольшие осадки. В Москве — +7 °С, во второй половине дня начнется дождь, завтра похолодает.
Геомагнитное поле Земли останется в неустойчивом положении. С утра магнитные бури прекратились, но вероятность их возвращения присутствует.