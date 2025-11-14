В Нидерландах произошло одно из самых сильных землетрясений в истории страны

Как поясняет NOS, сейсмическая активность в Гронингене связана с разработкой крупнейшего газового месторождения Groningerveld, эксплуатация которого велась с 1960 годов. Несмотря на то что добыча газа была полностью остановлена более двух лет назад, риски сейсмической активности сохраняются. «В недрах по-прежнему остается напряжение, накопившееся в период активной эксплуатации месторождения. Время от времени оно разряжается через разломы, вызывая землетрясения», — поясняет сейсмолог KNMI Ласло Эверс.