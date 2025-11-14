В Нидерландах произошло одно из самых сильных землетрясений в истории страны

Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в расположенной на севере Нидерландов провинции Гронинген. Как сообщил телеканал NOS со ссылкой на Королевский метеорологический институт (KNMI), оно стало одним из самых сильных в истории страны.
По сведениям KNMI, подземные толчки были зафиксированы в 01:16 по местному времени, или в 03:16 мск. Около 06:39 утра, или 08:39 мск, был зарегистрирован афтершок магнитудой два. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
Глазами местных жителей
Как отмечает региональная телекомпания RTV Noord, на специальный сервис фиксации сейсмических толчков поступили сотни сообщений от местных жителей, которые описывали произошедшее как резкий и пугающий удар. «Я проснулся от громкого хлопка. Никогда ничего подобного не чувствовал», — приводит RTV Noord слова жителя Зеерейпа Яспера Якобса. Другой очевидец, Макс Сиккама, находившийся за рулем автомобиля, сообщил, что «дважды потерял сцепление с дорогой из-за сильных толчков».
Жительница деревни Занд Дебора Фелдман рассказала, что держала на руках трехмесячного ребенка, когда началось землетрясение. «В доме попадали все вещи, а уличные датчики освещения, которые реагируют только на движение, внезапно включились. Это очень страшно, когда у тебя на руках крошечный ребенок», — отметила она.
Гронингенское месторождение
По словам журналиста региональной вещательной корпорации Даниэла Теллена, в последние годы в Гронингене наблюдалось заметное снижение сейсмической активности, что укрепляло надежду местных жителей на окончание периода значительных землетрясений, причиной которых принято считать разработку месторождения газа в регионе. «Считалось, что после остановки газодобычи сильные землетрясения останутся в прошлом. Поэтому сегодняшнее ночное землетрясение было воспринято местными жителями очень тяжело», — отметил он.
Как поясняет NOS, сейсмическая активность в Гронингене связана с разработкой крупнейшего газового месторождения Groningerveld, эксплуатация которого велась с 1960 годов. Несмотря на то что добыча газа была полностью остановлена более двух лет назад, риски сейсмической активности сохраняются. «В недрах по-прежнему остается напряжение, накопившееся в период активной эксплуатации месторождения. Время от времени оно разряжается через разломы, вызывая землетрясения», — поясняет сейсмолог KNMI Ласло Эверс.
Последнее сильное землетрясение магнитудой 3,4 произошло в 2019 году в муниципалитете Вестервейтверд. Самое мощное проявление сейсмической активности в Нидерландах магнитудой 5,8 было зафиксировано в 1992-м в городе Рурмонд провинции Лимбург.