Магнитные бури отступили, но на Солнце зарегистрировали новую Х-вспышку

Магнитные бури длились на Земле около 42 часов. Событие стало самым крупным в 2025 году. Об этом рассказали представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Специалисты сообщили, что в 25-м солнечном цикле явления подобной силы происходили всего трижды. Самой мощной стала магнитная буря уровня G5, которую фиксировали с 10 по 12 мая 2024 года. За ней проследовало событие такой же степени, но меньшей длительности. Оно произошло
В пятницу, 14 ноября, скорость солнечного ветра установилась около 600 километров в секунду. Значение превысило норму примерно в полтора раза. Остальные характеристики облака плазмы вернулись в зеленую зону.
Основной причиной геомагнитных возмущений стала активная область на Солнце 4247. И даже сейчас она не утратила всю энергию. Но локация сдвинулась к краю диска — в случае новых выбросов наша планета не почувствует воздействий.
Согласно утренним прогнозам, на Земле ожидалась передышка от магнитных бурь примерно на две недели. Однако около полудня по московскому времени на Солнце зарегистрировали новый мощный выброс плазмы. Событию присвоили уровень Х4.05. Оно стало вторым по мощности за весь 2025 год.
Всплеск энергии случился снова в области 4247. Но, как и сообщали ученые прежде, он уже не повлияет на Землю.