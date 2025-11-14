Магнитные бури отступили, но на Солнце зарегистрировали новую Х-вспышку

Специалисты сообщили, что в 25-м солнечном цикле явления подобной силы происходили всего трижды. Самой мощной стала магнитная буря уровня G5, которую фиксировали с 10 по 12 мая 2024 года. За ней проследовало событие такой же степени, но меньшей длительности. Оно произошло 10−11 октября прошлого года. Бронзовое место заняла буря, которая завершилась на Земле сегодня. Все остальные события в текущем цикле оказались слабее.