Кузбасс открывает горнолыжный сезон с опережением сроков: видео снегопада

Снегопад пришел в регион в начале месяца. С тех пор практически не останавливался. По сведениям местных метеостанций, высота снежного покрова уже превысила средние многолетние показатели для этого периода. За последние сутки выпало около 12 миллиметров осадков. С начала месяца синоптики отметили свыше 60 миллиметров снега.