Кузбасс открывает горнолыжный сезон с опережением сроков: видео снегопада

Снегопад пришел в регион в начале месяца. С тех пор практически не останавливался. По сведениям местных метеостанций, высота снежного покрова уже превысила средние многолетние показатели для этого периода. За последние сутки выпало около 12 миллиметров осадков. С начала месяца синоптики отметили свыше 60 миллиметров снега.
Власти предупредили о возможном образовании наледи на дорогах и ухудшении дорожной ситуации. Они отметили, что для борьбы с ледяной коркой заготовили 141 000 тонн противогололедных материалов.
Администрация горнолыжного курорта в Шерегеше сообщила о предварительном открытии трасс в ближайшую субботу, 15 ноября. Официальный старт сезона намечен на 22 ноября.
В прошлом сезоне курорт посетили около полутора миллиона человек. В этом, по предварительной оценке, планируется рост числа отдыхающих минимум на восемь процентов.
Этой зимой горнолыжный курорт Шерегеш встретит гостей расширенной инфраструктурой. Туристам станут доступны 23 канатные дороги, 95 отелей, 77 заведений общественного питания, 16 стоянок для транспорта и 50 спа-комплексов.