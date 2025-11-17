На большую часть юга России придет тепло

С потепления началась неделя в Краснодарском крае. По информации Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на побережье днем температура воздуха будет прогреваться до +19 °C, в горных районах края — до +7 °C. При этом по ночам в горах уже начались заморозки: температура опускается до −1 °C. По сведениям сервиса «Яндекс погода», к концу неделе станет еще теплее: дневная температура воздуха с пятницы по воскресенье будет достигать +21 °C.