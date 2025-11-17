На большую часть юга России придет тепло

Малооблачная, сухая и местами ветреная погода прогнозируется почти на всей территории. Исключением станет Волгоградская и Ростовская области, где в середине недели ожидаются кратковременные дожди.
Крым и Кубань
Погоду в Крыму в начале рабочей недели определит теплый сектор циклона из Румынии. Будет тепло и сухо: температура воздуха до конца недели в среднем ночью составит +7−13 °C, днем — +16−19 °C. Однако под властью циклона ожидается ветреная погода. Юго-западный ветер начнет усиливаться в понедельник до 7−12 метров в секунду, местами — до 17 метров в секунду, а во вторник — до 9−14 метров в секунду, местами — до 15−20 метров в секунду.
С потепления началась неделя в Краснодарском крае. По информации Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на побережье днем температура воздуха будет прогреваться до +19 °C, в горных районах края — до +7 °C. При этом по ночам в горах уже начались заморозки: температура опускается до −1 °C. По сведениям сервиса «Яндекс погода», к концу неделе станет еще теплее: дневная температура воздуха с пятницы по воскресенье будет достигать +21 °C.
В Адыгее на равнине всю предстоящую неделю сохранится преимущественно солнечная погода. В дневные часы воздух будет прогреваться до +17−20 °C, в отдельные дни — до +22 °C. В ночные часы столбики термометров не опустятся ниже +6 °C. В предгорье — на несколько градусов ниже.
Волга и Дон
Сохранится теплая погода в Волгоградской области, но с середины недели местами возможны кратковременные дожди. Как сообщила ТАСС начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева, регион находится во власти европейского циклона.
«В течение недели по северным районам европейской части страны действует циклон, который сохранит теплую погоду. Температура воздуха в Волгоградской области ожидается +10−14 °C, местами прогреется до +17 °C. К концу недели столбик термометра начнет опускаться до +5−7 °C. Ночью — пока до нуля градусов, но к концу недели местами возможно понижение температуры до −1 °C», — сказала Алатырцева.
По ее словам, кратковременные дожди ожидаются в среду и четверг. Кроме того, со вторника до четверга усилятся порывы ветра в отдельных районах до 15−20 метров в секунду.
Теплее станет в Ростовской области, где во вторник и среду ожидается до +18 °C. В остальные дни температура воздуха в среднем будет +14−16 °C. В ночные часы температура составит +10−12 °C, к концу недели — до +7 °C. Кратковременные дожди ожидаются в середине периода.
Астрахань и Калмыкия
Переменная облачность будет сохраняться в Астраханской области в течение всей недели, при этом осадков не ожидается. Средняя температура воздуха днем, по прогнозам, будет +12 °C, ночью будет снижаться до +5 °C. Несущественное похолодание до +9 °C днем ожидается к началу следующей недели.
По сведениям Гидрометцентра России, в Калмыкии в течение недели осадков не ожидается. Температура воздуха днем в среднем будет +11 °C, ночью столбик термометра покажет +7 °C. Ветер преобладает южный, три-четыре метра в секунду.