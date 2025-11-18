Синоптик опроверг вероятность аномально холодной зимы в России

Специалист отметил, что говорить о погоде в России в целом некорректно, поскольку климатические условия значительно различаются даже в пределах европейской части страны, где одновременно Крым и Ростов-на-Дону демонстрируют плюсовые температуры, а в Архангельске уже фиксируются морозы. Аналогичная ситуация сохранится и в зимний период, когда разные регионы будут находиться в совершенно различных погодных условиях.