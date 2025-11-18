Синоптик опроверг вероятность аномально холодной зимы в России

Аномально холодная зима в России не ожидается. Температура воздуха действительно будет ниже, чем в аналогичный период прошлого года, однако об аномалиях говорить нельзя. Об этом «Известиям» рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.
Эксперт подчеркнул, что дать единую оценку для всей территории России невозможно в силу ее огромных размеров, где одновременно в Якутии может быть −40 °C, а в Москве — +9 °C.
«Предстоящая зима, с высокой вероятностью, будет холоднее, чем аномально теплая зима прошлого года, когда в Москве в январе после праздников снег быстро растаял. Однако это не означает, что грядущая зима будет аномальной», — отметил синоптик.
Специалист отметил, что говорить о погоде в России в целом некорректно, поскольку климатические условия значительно различаются даже в пределах европейской части страны, где одновременно Крым и Ростов-на-Дону демонстрируют плюсовые температуры, а в Архангельске уже фиксируются морозы. Аналогичная ситуация сохранится и в зимний период, когда разные регионы будут находиться в совершенно различных погодных условиях.