Синоптик опроверг вероятность аномально холодной зимы в России

Цыганков: зима в России будет холоднее, чем в прошлом году.

Источник: Известия

Аномально холодная зима в России не ожидается. Температура воздуха действительно будет ниже, чем в аналогичный период прошлого года, однако об аномалиях говорить нельзя. Об этом «Известиям» рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

Эксперт подчеркнул, что дать единую оценку для всей территории России невозможно в силу ее огромных размеров, где одновременно в Якутии может быть −40 °C, а в Москве — +9 °C.

«Предстоящая зима, с высокой вероятностью, будет холоднее, чем аномально теплая зима прошлого года, когда в Москве в январе после праздников снег быстро растаял. Однако это не означает, что грядущая зима будет аномальной», — отметил синоптик.

Согласно прогнозам, в большинстве регионов температура ожидается выше климатической нормы примерно на полградуса-градус, при этом в некоторых субъектах возможны показатели чуть ниже нормы.

Специалист отметил, что говорить о погоде в России в целом некорректно, поскольку климатические условия значительно различаются даже в пределах европейской части страны, где одновременно Крым и Ростов-на-Дону демонстрируют плюсовые температуры, а в Архангельске уже фиксируются морозы. Аналогичная ситуация сохранится и в зимний период, когда разные регионы будут находиться в совершенно различных погодных условиях.