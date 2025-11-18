Нас ожидает тысячелетие экстремальной жары, предупредили ученые

Моделирование показало, что тепловые волны становятся горячее, длиннее и происходят чаще, если достижение нуля откладывается хотя бы на пять лет. Тренд почти не разворачивается вспять даже через 1000 лет после достижения нулевых выбросов. В большинстве сценариев экстремальная жара не возвращается к доиндустриальным уровням.