В нацпарке на юге Чили из-за резкого ухудшения погоды погибли пять человек

Напомним, в июне сообщалось, что американский турист Аарон Уэйн Кастрана умер в Перу после того, как выпил специальный чай, который ему дал шаман во время духовного сеанса. Патологоанатом, осматривавший тело, выяснил, что напиток вызывал полиорганную реакцию в организме мужчины и привёл к отказу части органов.