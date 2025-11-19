Ричмонд
В нацпарке на юге Чили из-за резкого ухудшения погоды погибли пять человек

Пять человек погибли в популярном у туристов национальном парке Торрес-дель-Пайне на юге Чили в результате резкого ухудшения погодных условий, сообщил офис представителя чилийского президента в регионе Магальянес.

Источник: Аргументы и факты

Двое из них прибыли из Мексики. Ещё трое погибших числились в списке пропавших без вести.

«Касательно семи человек, которые числились пропавшими, удалось подтвердить, что четверо из них живы. К сожалению, трое погибли: гражданка и гражданин Германии и подданная Великобритании», — уточняется в сообщении.

Они находились в одном из секторов кругового маршрута, считающийся более сложным, чем тот, который чаще всего выбирают путешественники. 17 ноября в этой области выпал снег и наблюдались сильные порывы ветра.

Для обеспечения безопасности часть национального парка пришлось закрыть для посещения.

Напомним, в июне сообщалось, что американский турист Аарон Уэйн Кастрана умер в Перу после того, как выпил специальный чай, который ему дал шаман во время духовного сеанса. Патологоанатом, осматривавший тело, выяснил, что напиток вызывал полиорганную реакцию в организме мужчины и привёл к отказу части органов.