Объект 3I/ATLAS в пятницу ждет плазменный удар

По предварительным прогнозам Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук, столкновение произойдет в пятницу, 21 ноября. Событие намечено на вторую половину дня, около 15:00 по московскому времени.
Ученые отметили, чтобы догнать 3I/ATLAS, облаку плазмы потребуется в сумме четыре дня. Расстояние между Солнцем и объектом составляет примерно 230 миллионов километров.
Напомним, что космическое тело уже подвергалось удару со стороны Солнца. Это происходило в конце октября этого года. Объект справился с натиском плазмы, но немного сменил траекторию и увеличил яркость. Затем в течение месяца не встречался с внешними воздействиями.
Специалисты отметили, что прошлое столкновение не удалось увидеть в телескопы с Земли. В этот раз существует вероятность, что наблюдению ничего не помешает — ученые смогут оценить столкновение и его последствия.