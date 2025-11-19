Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Объект 3I/ATLAS в пятницу ждет плазменный удар

На обратной стороне солнечного диска в понедельник, 17 ноября, ученые зафиксировали крупный выброс энергии, который направился в сторону космического тела 3I/ATLAS.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +8° 2 м/с 93% 760 мм рт. ст. +10°
Источник: NASA

По предварительным прогнозам Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук, столкновение произойдет в пятницу, 21 ноября. Событие намечено на вторую половину дня, около 15:00 по московскому времени.

Ученые отметили, чтобы догнать 3I/ATLAS, облаку плазмы потребуется в сумме четыре дня. Расстояние между Солнцем и объектом составляет примерно 230 миллионов километров.

Напомним, что космическое тело уже подвергалось удару со стороны Солнца. Это происходило в конце октября этого года. Объект справился с натиском плазмы, но немного сменил траекторию и увеличил яркость. Затем в течение месяца не встречался с внешними воздействиями.

Специалисты отметили, что прошлое столкновение не удалось увидеть в телескопы с Земли. В этот раз существует вероятность, что наблюдению ничего не помешает — ученые смогут оценить столкновение и его последствия.