Некоторые регионы ЦФО предупредили о похолодании 19−21 ноября

Похолодание и ночные заморозки ожидаются в нескольких регионах Центрального федерального округа, в том числе в Тульской, Белгородской и Брянской областях. Соответствующие предупреждения распространили местные гидрометцентры и региональные управления МЧС.
«В Тульской области ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на пять градусов и более. Днем в среду будет от −2 °C до +3 °C, в ночь на 20 ноября похолодает до −5 °C. На дорогах местами возможна гололедица, без осадков. 21 ноября — облачно с прояснениями, ночью — преимущественно без осадков, днем — небольшой дождь, на дорогах — местами гололедица, ветер южный, юго-восточный, 5−10 метров в секунду, температура ночью — от нуля до −5 °C, днем — от нуля до +5 °C», — отмечается на сайте регионального Гидрометцентра.
По информации регионального управления МЧС Белгородской области, 19 ноября в регионе пройдут небольшие дождь и мокрый снег, на дорогах — местами гололедица. Ночью температура воздуха будет достигать от +2 °C до −3 °C, днем составит от +1 °C до +6 °C.
В Ивановской области 19 ноября прогнозируется гололедица, порывы ветра могут достичь 12−17 метров в секунду. Как сообщили в региональном Гидрометцентре, ночью 20 ноября температура воздуха опустится до −3 °C, днем — поднимется до +1 °C, ожидается облачная погода с прояснениями.
В Брянской и Орловской областях ночью ожидаются заморозки до −4 °C и −3 °C. Днем в регионах температура воздуха будет колебаться от нуля до +5 °C.
По сведениям регионального Гидрометцентра Костромской области, в ближайшие сутки в регионе местами ожидается небольшой мокрый снег, на дорогах возможна гололедица. Температура воздуха ночью опустится от −1 °C до −6 °C, днем температура составит от +2 °C до −3 °C.
В Ярославской области ожидается облачная погода с прояснениями и небольшим снегом. Температура воздуха ночью может опуститься до −5 °C, местами — гололедица.