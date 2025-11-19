Некоторые регионы ЦФО предупредили о похолодании 19−21 ноября

«В Тульской области ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на пять градусов и более. Днем в среду будет от −2 °C до +3 °C, в ночь на 20 ноября похолодает до −5 °C. На дорогах местами возможна гололедица, без осадков. 21 ноября — облачно с прояснениями, ночью — преимущественно без осадков, днем — небольшой дождь, на дорогах — местами гололедица, ветер южный, юго-восточный, 5−10 метров в секунду, температура ночью — от нуля до −5 °C, днем — от нуля до +5 °C», — отмечается на сайте регионального Гидрометцентра.