В Лас-Вегасе объявили об угрозе наводнения перед Гран-при «Формулы-1»

В Лас-Вегасе штата Невада США объявили штормовое предупреждение, что может привести к наводнению во время проведения Гран-при «Формулы-1». Об этом сообщило издание Racing News 365, ссылаясь на сведения Национальной метеорологической службы.
Лас-Вегас входит в зону, на которую распространяются предупреждения о наводнении после обильных осадков. Существует 30-процентная вероятность ливней перед первыми свободными заездами, запланированными в ночь на 21 ноября по московскому времени. Остальная часть этапа по прогнозу должна пройти без осадков. Соревнования будут проходить вечером по американскому времени при искусственном освещении.
Ранее гонки прошли в Майами штата Флорида и Остине штата Техас. В личном зачете «Формулы-1» лидирует пилот «Макларена» британец Ландо Норрис — 390 очков. На втором месте идет его партнер по команде австралиец Оскар Пиастри — 366 очков.