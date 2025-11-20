В Антарктиде ученые обнаружили опасный подводный шторм

Механизм воздействия этих подводных штормов заключается в том, что они направляют теплые водяные массы в расщелины — начинается активное уменьшение нижней части ледника. Помимо этого, эксперты выявили такую закономерность: чем сильнее происходит таяние, тем более возмущенным становится океан вблизи. Это в разы ускоряет процесс.