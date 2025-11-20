Ричмонд
В Антарктиде ученые обнаружили опасный подводный шторм

Исследователи из Калифорнийского университета и Лаборатории реактивного движения NASA выявили мощные циркуляционные потоки в океане. Новое открытие изменило представление о скорости и причине таяния льда.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Таяние ледников в Антарктиде
Источник: Unsplash

Ученые отметили, что явление напомнило океанский шторм. В пик его активности скорость таяния ледников увеличилась втрое за пару часов. Результаты работы опубликовали в издании Nature Geoscience.

Механизм воздействия этих подводных штормов заключается в том, что они направляют теплые водяные массы в расщелины — начинается активное уменьшение нижней части ледника. Помимо этого, эксперты выявили такую закономерность: чем сильнее происходит таяние, тем более возмущенным становится океан вблизи. Это в разы ускоряет процесс.

Наиболее высокую активность подобного явления зафиксировали в заливе Амундсена. Еще одну зону высокого риска заметили между ледниками Кроссон и Туэйтс. В этой локации особенности рельефа дна усиливают активность подводных штормов. Под угрозой находятся также местность Пайн-Айленд — одна из самых уязвимых в Западной Антарктиде.

В случае сохранения тенденции последствия будут катастрофическими. Разрушение Западно-Антарктического ледяного щита способно поднять уровень Мирового океана на три метра. При этом с повышением температуры воды и уменьшением количества морского льда подводные вихри станут еще более частыми и мощными.